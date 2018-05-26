أسعار الأسمنت اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، استقرارًا في اسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة مصر بنى سويف 828 جنية للطن، وبشركة أسمنت أسيوط 830 جنيها للطن، بينما وصل سعرالطن في شركة أسيك المنيا 760 جنيها وأسمنت سيناء 810 للطن،وقنا للأسمنت 805 للطن.



وسجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 803 جنيهات،"أسمنت حلوان" 780 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 740 جنيها للطن.



وبلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 783 جنيها، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 745 جنيها، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 780 جنيها.

