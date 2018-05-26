رجل أعمال روسي يقترح طريقة مميزة لتعدين العملات الرقمية

تقدم رجل أعمال روسي بفكرة مبتكرة لكيفية استغلال الصالات الرياضية في عمليات تعدين العملات الرقمية، والتي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة لإصدارها.





واقترح رجل الأعمال يوري ميشنسكي، مدير شركة تنشط في مجال العملات الرقمية، على سلطات العاصمة الروسية تنصيب أجهزة رياضية خاصة بتوليد الطاقة واستخدامها في عملية التعدين. كما نقلت "روسيا اليوم"





ويتمحور اقتراح مدير شركة "Cryptocean" تنصيب هذه الأجهزة لاستخدامها للتنقيب عن عملة الـ "Cryptocean"، على أن توجه الأموال التي تدرها هذه العملية إلى صندوق خيري خاص يهدف لتنمية كرة القدم للأطفال والشباب.





وراجت العملات الرقمية بشكل كبير في السنتين الماضيتين رغم تحذيرات البنوك المركزية حول العالم من مخاطر الاستثمار فيها، وأكثر العملات رواجا عملة "البيتكوين". وخلافا للدولار أو اليورو، فالعملات الرقمية غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تصنع عبر أجهزة إلكترونية باستخدام حسابات شديدة التعقيد.



