ليفربول يتحدى ريال مدريد في نهائي الأبطال وصلاح يصارع رونالدو





يلتقي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بالملعب الأولمبي بمدينة "كييف" الأوكرانية في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتشهد المباراة صراعا ناريا بين المصري محمد صلاح والبرتغالي وكريستيانو رونالدو، باعتبارهما من أفضل نجوم كرة القدم في العالم هذا الموسم.





ووصل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2007 عندما خسر أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 1 – 2 في العاصمة اليونانية "أثينا" ويسعى بالفوز باللقب للمرة 6 في تاريخه.





على الجانب يحلم ريال مدريد بالفوز ببطولته المفضلة للعام الثالث على التوالي والـ13في تاريخه بعد خسارة بطولتي الدوري والكأس لصالح برشلونة.





ويتحدى صلاح رونالدو على الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا "ذات الأذنين"، حيث أن الفائز بالمباراة سيقترب بشدة لقب الأفضل في العالم.