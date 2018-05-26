على غرار "قالوا إيه".. أسرة "كلبش 2" تُهدي الشرطة المصرية أغنية "هيلا هوب" (فيديو)

نشرت قناة الحياة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، مقطع فيديو يتضمن أغنية تضامنية مع الشرطة المصرية وجهودها في مواجهة الإجرام، وتحمل عنوان "هيلا هوب".





تأتي الأغنية على غرار الأغنية الشهيرة "قالوا إيه علينا"، التي تمجد بطولات الجيش المصري، وكتبت أسرة المسلسل في بداية الأغنية أنها إهداء من أسرة مسلسل "كلبش 2" للشرطة المصرية وأرواح شهدائهم.





وتقول كلمات أغنية "هيلا هوب":

هيلا هوب وهيلا هوب، وقت الشدة قول يا رب، طول ما أنت صاحب حق، دايمًا ما يهمكش شوت وغوب، هيلا هوب وهيلا هوب، وقت الشدة قول يا رب.