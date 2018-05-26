سعر الدولار في البنوك اليوم 16-5-2018 والعملة الأمريكية تواصل الاستقرار
السبت 26/مايو/2018 - 09:45 ص
استقر ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك عند نفس أسعار تعاملات أمس الجمعة.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.
وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري ليصل إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع
وقفز سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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