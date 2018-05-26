شرطة جدة: تم تحرير الوافد من مختطفَيْه والقبض على الجانيَيْن

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن شرطة محافظة جدة بُلِّغت يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/ ٩/ ٦هـ من أحد الوافدين بتلقيه رسالة جوال من شقيقه، مفادها تعرُّضه للاحتجاز من قِبل شخصَيْن، تربطه بهما علاقة سابقة؛ بسبب مطالبتهما له بمبالغ مالية. وبناء عليه تم ضبط البلاغ، واستكمال إجراءات الاستدلال. وأسفرت المتابعة الأمنية





- بفضل الله- عن تحديد هوية الجانيَيْن، والمكان الذي تم فيه احتجاز المجني عليه، وتم تحريره، والقبض على المتهمَيْن باحتجازه، واتضح أنهما وافدان في العقد الرابع من العمر، أقرَّا أمام رجال الضبط بأنهما أقدما على احتجازه لمطالبتهما له بمبالغ مالية، ماطلهم في سدادها؛ فتم إيقافهما، وإحالة القضية للنيابة العامة. حسب صحيفة "سبق"





وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.



