بالأرقام.. سليم الأنصاري يتفوق على زين القناوي

استطاع النجم أمير كرارة أن يحسم الجدل المثار بشأن الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب لصالحه، وذلك بعد عرض 8 حلقات من الجزء الثاني من مسلسل "كلبش 2"، في ظل المنافسة الشرسة من قبل نجوم الدراما، على عدد كبير من الفضائيات.





واقترب مسلسل "كلبش 2"، بعد عرض 8 حلقات من 37 مليون مشاهدة، وهو الرقم الأكبر حتى الآن، خاصة أن الفنان محمد رمضان حقق 34 مليون مشاهدة للحلقات الـ8 من مسلسل "نسر الصعيد".





وحققت حلقات "كلبش" الجزء الثاني على قناة الحياة، هذه الأرقام، حيث حققت الحلقة الأولى 7.176.938، والحلقة الثانية 5.395.222، والحلقة الثالثة 4.353.232، والحلقة الرابعة 4.159.050، كما حققت الحلقة الخامسة 5.091.601، وحققت الحلقة السادسة 3.881.928، والسابعة 3.345. 558، والثامنة 3.580.503، بإجمالي 36.948.503 مشاهدة.





فيما حققت الحلقات الأولى من مسلسل "نسر الصعيد"، على قناة العدل جروب، الحلقة الأولى 7.772.201، والحلقة الثانية 3.797.632، والحلقة الثالثة 3.826.604، والحلقة الرابعة 4.330.512، والحلقة الخامسة 4.232.512، كما حققت الحلقة السادسة 4.241.467 وحققت السابعة 3.519.459، والثامنة 2.494.550، بإجمالي 34.214.711 مشاهدة.





"كلبش 2"، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكي، محمد علي رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوي، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض حصريا على مجموعة قنوات الحياة.





ومسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا وعايدة رياض ومحمد عز وأحمد خالد صالح، محمد حاتم وباسل الزارو وأسماء جلال وعائشة بن أحمد، ومها أبو عوف، وصبرى عبد المنعم، وهو من تأليف محمد عبد المعطى فى التعاون الثانى مع رمضان بعد الأسطورة، ومن إخراج ياسر سامى فى أولى تجاربه الدرامية.