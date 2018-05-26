ليبرون يقود كافالييرز للفوز على سيلتكس

أحرز العملاق المتألق ليبرون جيمس 46 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ومرر تسع كرات حاسمة ليفوز كليفلاند كافالييرز 109-99 على بوسطن سيلتكس، ويدرك التعادل 3-3 في الدور النهائي للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وستقام المباراة السابعة للسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في بوسطن مساء يوم الأحد، وسيتأهل الفائز إلى الدور النهائي للمسابقة.

ويتقدم هيوستون روكتس 3-2 على جولدن ستيت واريورز حامل اللقب في سلسلة الدور النهائي للقسم الغربي وستقام المباراة السادسة مساء يوم السبت.

وقال جيمس: "لدي شعور جيد لمجرد إمكانية خوض مباراة أخرى، سبق أن قلت إن المباراة السابعة دائما ما تقدم أفضل ساعتين في الرياضة لذا دعونا نستمتع بالأمر".

وقدم جورج هيل أفضل مبارياته في السلسلة مع كافالييرز وسجل 20 نقطة بينما أضاف البديل جيف جرين 13 نقطة لينجح رفاق جيمس في تعويض كيفن لاف الذي استمر خمس دقائق في الملعب قبل أن يتركه بسبب شكوك حول معاناته من ارتجاج بعد اصطدام مع جايسون تاتوم.

ولم يتحدد موقف لاف من المشاركة في المباراة الحاسمة للسلسلة.

وسجل تيري روزير لاعب سيلتكس 6 رميات ثلاثية وأحرز 28 نقطة في المجموع بينما أضاف جايلن براون 27 وتاتوم 15 نقطة.