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حريق هائل في مزارع الديسة بمحافظة ضباء السعودية

السبت 26/مايو/2018 - 09:23 ص
حريق هائل في مزارع الديسة بمحافظة ضباء السعودية
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الفجر السعودي
 
اندلع حريق قبل قليل في أشجار ونخيل قرية الديسة السياحية التابعة لمحافظة ضباء في منطقة تبوك.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري أنّ فرق الدفاع المدني تباشر حالياً حريق أشجار ونخيل بمساحة تقدر بحوالي 40 ألف متر مربع بوادي قراقر في الديسة التابعة لمحافظة ضباء، حيث تم دعم الموقف بعدد من الفرق اللازمة من مركز البلد بضباء، بالإضافة إلى مركز أشواق بمشاركة معدات من بلدية أشواق، وأن الحادث حالياً تحت السيطرة وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور الانتهاء من الحادث. حسب صحيفة "سبق"

المزيد عن: منطقة تبوك محافظة ضباء ضباء حريق بمزارع الديسة تبوك الديسة
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