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الجماهير تقتحم مران البرازيل

السبت 26/مايو/2018 - 09:21 ص
الجماهير تقتحم مران البرازيل
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وكالات
 
قال مراسلون وشهود عيان إن مشجعين اقتحموا المران قبل الأخير لمنتخب البرازيل قبل السفر إلى أوروبا وخوض مباريات ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، رغم أن الشرطة منعتهم من الوصول إلى اللاعبين.

وجاء اقتحام المشجعين في مقر مران منتخب البرازيل على مشارف ريو دي جانيرو.

وحضر المشجعون مبكرا وتدافع المئات عند البوابات وحمل البعض الأطفال فوق رؤوسهم لحمايتهم من التدافع واستغل البعض ذلك لدخول الملعب ما أجبر الشرطة على التدخل.

ومع وجود عدد محدد من المشجعين شعر آخرون بالغضب وهتفوا "7-1.. 7-1" في إشارة إلى خسارة البرازيل المذلة أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم على أرضها منذ أربع سنوات.

ومران أمس الجمعة هو الوحيد المفتوح للمشجعين وهو قبل الأخير من إعلان التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس العالم.

وتلعب البرازيل وديا مع كرواتيا في الثالث من يونيو/ حزيران في ليفربول ثم تواجه النمسا في فيينا بعدها بسبعة أيام قبل أن تسافر إلى روسيا وتلعب في دور المجموعات مع سويسرا وكوستاريكا وصربيا.
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