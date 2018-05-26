ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوتين لماكرون: لا تخش شيئا.. سنساعدكم

السبت 26/مايو/2018 - 09:17 ص
بوتين لماكرون: لا تخش شيئا.. سنساعدكم
طباعة
الفجر
 
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جلسة حوار في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، بالمساعدة في ضمان أمن أوروبا والتخلص من التبعية لواشنطن في هذا المجال.

وتوجه الرئيس الروسي إلى نظيره الفرنسي، الذي كان يجلس بجانبه خلال المؤتمر، الذي شارك فيه كذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونائب رئيس الوزراء الصيني، فان تسيشان، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستيان لاغارد، قائلا: "إيمانويل قال إن لدى الولايات المتحدة وأوروبا التزامات ثنائية، وإن أوروبا تابعة للولايات المتحدة في مجال الأمن.. في هذا الخصوص لا تخش شيئا فنحن سنساعدكم، سنضمن الأمن، من جانبنا سنفعل ما بوسعنا كي لا تظهر أي تهديدات جديدة". وفق "روسيا اليوم"

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 9:40:02 AM