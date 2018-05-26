بوتين لماكرون: لا تخش شيئا.. سنساعدكم

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جلسة حوار في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، بالمساعدة في ضمان أمن أوروبا والتخلص من التبعية لواشنطن في هذا المجال.





وتوجه الرئيس الروسي إلى نظيره الفرنسي، الذي كان يجلس بجانبه خلال المؤتمر، الذي شارك فيه كذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونائب رئيس الوزراء الصيني، فان تسيشان، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستيان لاغارد، قائلا: "إيمانويل قال إن لدى الولايات المتحدة وأوروبا التزامات ثنائية، وإن أوروبا تابعة للولايات المتحدة في مجال الأمن.. في هذا الخصوص لا تخش شيئا فنحن سنساعدكم، سنضمن الأمن، من جانبنا سنفعل ما بوسعنا كي لا تظهر أي تهديدات جديدة". وفق "روسيا اليوم"



