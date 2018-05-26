محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لليفربول أمام ريال مدريد





يواجه فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساء، على ملعب كييف بأوكرانيا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.









نشرت صحيفة آس الإسبانية تشكيلة ليفربول المتوقعة وجاءت كالتالي:





حراسة المرمي: كاريوس





خط الدفاع: أرناولد، لوفرين، فان ديك، روبرتسون





خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، هندرسون





خط الهجوم: ماني، فيرمينيو، صلاح