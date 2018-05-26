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التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

السبت 26/مايو/2018 - 09:13 ص
التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساء، على ملعب كييف بأوكرانيا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة آس الإسبانية تشكيلة ريال مدريد المتوقعة وجاءت كالتالي:

حارس المرمى: كايلور نافاس

خط الدفاع: سيرجيو راموس ، رافاييل فاران ، داني كارفاخال ، مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيمة ، كريستيانو رونالدو

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