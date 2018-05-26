شيريهان: قدمت فيلم "عرق البلح" بدون أجر.. واعتذرت لـ أحمد زكي عن بطولة "حليم"

واصلت الفنانة شريهان، سرد عدد من ذكرياتها في الحلقة الثانية من برنامج "الناس العزاز"، الذي يقدمه د. مدحت العدل علي راديو drn، حيث تحدثت عن فيلمها الشهير "عرق البلح" قائلة: هذا الفيلم قدمته بدون أجر.





كما وقعت علي السيناريو لمخرجه رضوان الكاشف بدمي من شدة إعجابي بالفكرة وكتبت علي السيناريو بالدم أقر أنا شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني إنني سأقدم هذا الفيلم دون أجر، كما إنني سأدفع من جيبي إن استلزم الأمر.





وغنت شيريهان أثناء تسجيل الحلقة أغنية الفيلم الشهيرة "بيبا"، لأول مرة "لايف" في برنامج، وهي الأغنية التي كتبها الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي.





وكشفت شيريهان عن سر يذاع لأول مرة عن فتي الشاشة الأسمر الراحل أحمد زكي، وهو طلبه أن تلعب دور البطولة أمامه في فيلمه الأخير "حليم"، لكنها اعتذرت، وقالت إنها مازالت تحتفظ بمكالمته الأخيرة لها وهو يقول لها "أنا بموت".





وتحدثت نجمة الاستعراض عن نور الشريف وفيلمه "قط علي نار" ، والذي شاركت في بطولته، ومنعت من حضور العرض الخاص للفيلم لأنه كان للكبار فقط، وأشارت شيريهان إلى أنها تعلمت علي يد الشريف الكثير والكثير أثناء التصوير لأنه كان معلمًا كبيرًا.