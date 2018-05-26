"سانتوس": كولومبيا "شريك عالمي" لحلف شمال الأطلسي

أعلن رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس أن بلاده ستحصل رسميا الأسبوع المقبل في بروكسل على وضع "الشريك العالمي" لحلف شمال الأطلسي، في سابقة لبلد من أمريكا اللاتينية.





وقال سانتوس في كلمة متلفزة، أمس الجمعة: "سنرسي رسميا في بروكسل الأسبوع المقبل، وهذا في غاية الأهمية، دخول كولومبيا إلى الحلف الأطلسي في فئة الشريك العالمي. سيجعلها الدولة الوحيدة من أمريكا اللاتينية التي تحظى بهذا الامتياز".





وأكد رئيس كولومبيا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2016 تكريما لجهوده لوضع حد لنصف قرن من الحرب الأهلية في بلاده، على أن الانضمام إلى الحلف الأطلسي "يحسن صورة كولومبيا" و"يسمح لها بلعب دور أكبر بكثير على الساحة الدولية".





وأوضح خبير العلاقات الدولية رافاييل بينييروس أن وضع "الشريك العالمي" للحلف الأطلسي يعني أن يكون البلد "في تحالف استراتيجي يقوم على التعاون العسكري".





وأضاف أن هذا النوع من الشراكة أنشئ "لإقامة تحالفات استراتيجية خارج" أوروبا والولايات المتحدة وكندا بهدف الحفاظ على السلام العالمي.





ولفت إلى أن هذا النوع من الانضمام لا يعني بالضرورة أن كولومبيا ستشارك في عمليات عسكرية يقوم بها الحلف.





يذكر أن أستراليا، وأفغانستان، وباكستان، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، ومنغوليا، ونيوزيلندا، "شركاء عالميون" لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



