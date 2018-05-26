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طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة

السبت 26/مايو/2018 - 08:12 ص
طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة
أرشيفية
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يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد تكون غزيرة على وسط وجنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 
 
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 24 35 
وسط الدلتا 23 34
الإسكندرية 21 29
بلطيم 20 26
مطروح 20 27
السلوم 20 26
سيوة 24 32
بورسعيد 23 27
دمياط 20 27
العريش 19 28
رفح 18 29
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 35
رأس سدر 24 35
نخل 18 36
نويبع 24 35
طابا 20 36
كاترين 18 31
الطور 23 36
شرم الشيخ 27 38
الغردقة 26 37
مرسى علم 27 34
الفيوم 21 36
بنى سويف 25 36
المنيا 26 36
أسيوط 27 38
سوهاج 27 39
قنا 28 40
الأقصر 28 41
أسوان 29 42
أبوسمبل 30 41
الوادى الجديد 28 42
شلاتين 28 39
أبو رماد 27 38
رأس حدربة 29 37
حلايب 30 37

المزيد عن: وسط وجنوب سيناء طقس شمال الصعيد سقوط الأمطار جنوب الصعيد القاهرة السواحل الشمالية
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