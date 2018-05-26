زيدان: ريال مدريد ليس مرشحا للتتويج بدوري الأبطال

طالب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، فريقه باستغلال الفرصة والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، لكنه استبعد أن يكون فريقه هو المرشح الأبرز للفوز باللقب أمام ليفربول، في المباراة النهائية التي تقام اليوم السبت.





وقال زيدان: "يمكن للناس الحديث عن المرشح الأبرز، لكننا نعلم أن الأمر ليس منوطاً بهذا. لسنا المرشح الأبرز، ولا هم".





وأضاف: "دائماً ما تكون الفرص متساوية في المباريات النهائية. يتعين علينا أن نلعب كلنا مباراة عظيمة في محاولة للفوز. لا نرى أنفسنا أننا المرشح الأبرز، ولا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به".





وفي حال الفوز باللقب، يصبح اللاعب الفرنسي الدولي السابق أول مدرب يفوز بالكأس الأوروبية 3 مرات على التوالي مع نفس النادي.





وقال زيدان: "اليوم نحن سعداء لأننا وصلنا إلى هنا، وسنخوض نهائياً آخر. لن نعيش هذه الأجواء مرة أخرى. سنعيش لحظات أخرى لكننا لن نحظى باليوم وغداً مرة اخرى".



