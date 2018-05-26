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قائد منتخب السعودية يشعر بالندم

السبت 26/مايو/2018 - 08:01 ص
قائد منتخب السعودية يشعر بالندم
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وكالات
 
أبدى قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المدافع أسامة هوساوي، ندمه لسبب خارج عالم الساحرة المستديرة.

وقال هوساوي في تصريح صحافي: "أعلم أنني تأخرت في بدء دراستي الجامعية، وأنا نادم على ذلك، لكن يتبقى لي عام ونصف العام تقريباً، وأحاول أن أضغط على نفسي للحصول على شهادتي".

وتابع هوساوي حديثه قائلاً: "الذي يرغب في التركيز على الكرة تضيع دراسته، والآن أعتقد حتى الأكاديميات أو الفئات السنية في الأندية، تشجع اللاعب أن يحقق درجات عالية في دراسته".

وواصل: "والدي عند الفوز بالدوري، أرسل لي رسالة مبروك الدوري وعقبال الجامعة".

وبخصوص قيادته للأخضر في مونديال روسيا 2018، عقب هوساوي: "شرف لي أن أكون قائداً لمنتخب بلادي".

وأضاف: "نحن نشارك في محفل كبير مثل كأس العالم الجميع يشاهدونه، وبإذن الله نلعب مباراة الافتتاح وهي تقريباً التي ستحظى بأعلى نسبة مشاهدة في البطولة".

واختتم هوساوي: "هذا شعور جميل جداً وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور السعودي، وعند حسن ظن ثقة المسؤولين أيضاً".

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