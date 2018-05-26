قائد منتخب السعودية يشعر بالندم

أبدى قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المدافع أسامة هوساوي، ندمه لسبب خارج عالم الساحرة المستديرة.





وقال هوساوي في تصريح صحافي: "أعلم أنني تأخرت في بدء دراستي الجامعية، وأنا نادم على ذلك، لكن يتبقى لي عام ونصف العام تقريباً، وأحاول أن أضغط على نفسي للحصول على شهادتي".





وتابع هوساوي حديثه قائلاً: "الذي يرغب في التركيز على الكرة تضيع دراسته، والآن أعتقد حتى الأكاديميات أو الفئات السنية في الأندية، تشجع اللاعب أن يحقق درجات عالية في دراسته".





وواصل: "والدي عند الفوز بالدوري، أرسل لي رسالة مبروك الدوري وعقبال الجامعة".





وبخصوص قيادته للأخضر في مونديال روسيا 2018، عقب هوساوي: "شرف لي أن أكون قائداً لمنتخب بلادي".





وأضاف: "نحن نشارك في محفل كبير مثل كأس العالم الجميع يشاهدونه، وبإذن الله نلعب مباراة الافتتاح وهي تقريباً التي ستحظى بأعلى نسبة مشاهدة في البطولة".





واختتم هوساوي: "هذا شعور جميل جداً وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور السعودي، وعند حسن ظن ثقة المسؤولين أيضاً".



