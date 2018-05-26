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رئيس كولومبيا: سنصبح شريكا عالميا للناتو الأسبوع المقبل

السبت 26/مايو/2018 - 07:45 ص
رئيس كولومبيا: سنصبح شريكا عالميا للناتو الأسبوع المقبل
الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس
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وكالات
 
أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، أمس الجمعة 25 مايو، عن تحقيق اتفاق حول الشراكة مع الناتو.

وكتب سانتوس في مدونته على "تويتر":"ثمة نبأ كبير آخر، في الأسبوع المقبل سنضفي الطابع الرسمي على دخول كولومبيا إلى حلف الناتو كشريك عالمي".

ووفقا له، فإن كولومبيا ستكون البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية، الذي يتمتع بهذا الامتياز، ويشكل الدول الأعضاء لحلف الناتو منظمة سياسية وعسكرية "يتمثل الهدف الأساسي لها في حماية حرية وأمن أعضائها من خلال الوسائل السياسية والعسكرية".

ويتكون الحلف من 29 بلدا: الولايات المتحدة، ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويغ، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الجبل الأسود.

وأنشئ الحلف عند التوقيع على معاهدة حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل 1949.
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