حازم شاهين وفرقتة على المسرح المكشوف بالأوبرا.. غدًا

يقدم عازف العود حازم شاهين وفرقتة حفلًا موسيقيًا في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد الموافق 27 مايو - 11 رمضان علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.





ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالاضافة إلى باقة من مؤلفاتة الخاصة والجماعية مع الفرقة.





يذكر أن "شاهين" من مواليد محافظة الإسكندرية 1978 وتخرج عام 1999 من "المعهد العالى للموسيقى العربية" بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل مدرسًا لآلة العود فى بيت العود العربب كما حصل على الجائزة الأولى "أفضل لاعب عود في العالم العربي" فى مسابقة العود الدولية فى بيروت برعاية الجامعة الكاثوليكية في عام 2002.











