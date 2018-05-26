الجمعيات الثقافية تفتتح معرض كاريكاتير لفناني الجمعية المصرية بالزاوية الحمرا (صور)
السبت 26/مايو/2018 - 07:42 ص
إسلام سعفان
أقامت الإدارة العامة للجمعيات الثقافية في الواحدة بعد ظهر أمس الجمعة معرض كاريكاتير لفناني الجمعية المصرية للكاريكاتير.
وافتتح المعرض الأستاذ ممدوح أبو يوسف رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية واللواء عبد القوي الشافعي والاستاذ محمد بهجت رئيس جمعية الكشافة الجوية والاستاذ جودت سباق صحفي بجريدة الرأي والاستاذ سعد ابو زيد مدير مكتبة الزاوية الحمراء وفنان الكاريكاتير الأستاذ خالد المصرفي أحد أعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير.
ويقام المعرض لمدة ثلاثة أيام ويتناول قضايا اجتماعية وسياسة ورياضية هامة أبرزها وصول مصر إلى كأس العالم.
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