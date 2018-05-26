الجمهور يشيد بدور نسرين أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

استطاعت الفنانة نسرين أمين خطف أنظار الجمهور خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع النجمة زينة، والمعروض حاليًا على قناة mbc مصر بشكل حصري، ضمن السباق الرمضاني هذا العام.

وأشاد الجمهور بأداء نسرين أمين المقنع لدور "مهرة" الذي تجسده في المسلسل حيث أن الدور به تناقضات بالأحداث لا سيما وأنها تظهر في كممثلة وصديقة لـ"كامليا منصور" الذى تجسدها زينة، وفى نفس الوقت تدبر لها المكائد نظرًا لوجود صراع بينهما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من العمل.

مسلسل "ممنوع الاقتراب أوالتصوير" بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبد الوهاب، محمد شاهين، مي القاضي، صفوة، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، علي الطيب، هدى الإتربي، زكي فطين عبد الوهاب، محمد أبو الوفا والعمل من تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد الوشاحي.

وفى سياق متصل تظهر نسرين أمين، بدور كوميدي مختلف تمامً افي مسلسل "عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وإيمى سمير غانم والمعروض أيضًا في شهر رمضان هذا العام، حيث اختارت نسرين شخصيتين مختلفتين تمامًا عن بعضهما لتقديمها هذا العام فيما اعتذرت عن أكثر من عمل آخر.



