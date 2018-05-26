ترحيب كبير من نجمات التنس بعودة سيرينا ويليامز

رحبت جمعية سيدات التنس، بالمنافسة التي يمكن أن تجلبها سيرينا ويليامز، حيث تعود المصنفة الأولى على العالم للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.





وعادت ويليامز، الفائزة بـ23 بطولة من بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) لملاعب التنس في آذار/مارس الماضي، بعد أن أنجبت مولودا في أيلول/سبتمبر الماضي ولكنها لم تخض أي بطولة كبرى منذ فوزها ببطولة أستراليا الفتوحة في 2017، عندما كانت حاملا.





ولم تخض ويليامز أي مباراة على الملاعب الرملية منذ بطولة رولان جاروس في 2016 عندما خسرت أمام الإسبانية جاربين موجوروزا.





ويمكن للثنائي أن يلتقيان في دور الثمانية إذا فازا بمبارياتهما الأولى في البطولة التي تنطلق بعد غد الأحد.





وقالت موجوروزا، الفائزة ببطولتين من الجراند سلام: "إذا حدث هذا، ستكون أفضل مباريات دور الثمانية. كما تعلم، من الجيد دائما مواجهتها، ان تشاهدها في القرعة".





وأضافت: " دائما ما يكون الأمر رائعا. أعتقد أنها الأفضل في التاريخ، لذلك من الجيد دائما عندما تكون متواجدة كمتنافسة عظيمة".





وتابعت: "أعتقد أن سيرينا ويليامز هي سيرينا. لا يجب عليك مطلقا أن تستهين بها حتى ولو لم تنافس بكثرة. أعتقد أن لديها الموهبة والثقة. لذلك تكون دائما منافسة صعبة".





وتعتقد سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم حاليا أن ويليامز، التي تشارك في بطولة فرنسا بدون تصنيف، ستعود لمستواها القوي في أقرب وقت ممكن.





وقالت هاليب، التي تطارد أول ألقابها في بطولات الجائزة الكبرى في باريس :"قلتها في العديد من المرات، أنها قادرة على العودة وأن تفوز مجددا بالبطولات".





وأضافت: "إنها تعلم كيف تتعامل مع الضغوط، كيف تتعامل مع المواقف، إنها تمارس اللعبة منذ سنوات عديدة. لذلك أعتقد أنها ستعود، وستكون جيدة مرة أخرى".





وقالت كارولين فوزنياكي، المصنفة الثانية على العالم، إن الحمل للاعبات النخبة في التنس يجب أن ينظر إليه كأنه شيء طبيعي في الموسم.





وأضافت فوزنياكي: "من الرائع رؤيتها.. لقد رأينا عودة فيكتوريا أزارينكا وتلعب حاليا بشكل جيد. والآن نرى عودة سيرينا أيضا.. كما تعلم، لا يوجد لدي شك في أنها ستلعب بشكل جيد للغاية أيضا".



