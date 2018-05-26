بناء على تعليمات السيسي.. إجراء جديد من الحكومة لمواجهة غلاء المعيشة

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن صرف علاوتى غلاء المعيشة والدورية خلال أيام، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 14.5 مليار جنيه لصرف العلاوتين.





وأضاف معيط في تصريحات صحفية، أن العلاوة الدورية يتم صرفها للعاملين بأجهزة الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها بنسبة 7% وبدون حد أقصى، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فتصرف بحد أدنى 65 جنيها، وبحد أقصى 130 جنيها بنسبة 10%.





وعن العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة فتبلغ نسبتها نحو 7% تضم للمرتب الأساسى، ويستفيد منها العاملون بأجهزة الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها شهريا.



