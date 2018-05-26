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شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 06:44 ص
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان أغاني منسية (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

لليوم الثانى على التوالى تواصل منظمة الأمم المتحده للفنون برئاسة دكتور نبيل رزق والمنتجه منال العادلي فعاليات مهرجان "أغانى منسية في غحدى الخيام الرمضانية.

وتم خلال المهرجان اكتشاف عشر أصوات غنائية جديده ضمن المسابقه التى تقيمها المنظمه بالتعاون مع لجنة أبناء فنانى الزمن الجميل والعادلى للإنتاج الفنى وشركة صوت القاهره للصوتيات والمرئيات حيث قدموا مجموعة أغاني من الزمن الجميل يتم على أساسها اختيار أفضل الأصوات فى نهايه المهرجان.


وحضر مجموعة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة منهم الفنان شعبان عبد الرحيم الذى قدم مجموعة جميله من أغانيه هو وابنه سيد شعبان عبد الرحيم كما قدم حفيده عمرو محسن البرنس أغنيه بعنوان "جدي" وقد تم تكريمه  بإهداءه درع المنظمة.


وتم تكريم ومنح جائزه الفنانة ورده إلى المطربه شاهيناز التى قدمت أغنية "أحب أعيشلك" و"كمان كمان" من ألحان زوجها الموسيقار آدم حسين وقد تم تقديم جائزة خاصه للفنان محمود عزب شو تقديرًا لمسيرته الفنية في الكوميديا.


وحضر من سوريا الفنان فادي بطل والمخرج أحمد حلمى والمخرج حسام سلامة والمطربه كارين نوالي والسينارست كريم حلمى هذا وسوف تستمر فعاليات المهرجان حتى 23 رمضان وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقه فى هذا اليوم، وقد قدمت الفقرات الإعلاميه سحر الجمل. 



شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
شعبان عبد الرحيم وشاهيناز ومحمود عزب يشاركون في مهرجان "أغاني منسية" (صور)
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