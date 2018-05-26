عاجل.. السعودية تصدر بيانا حول إعصار "مكونو".. وتحذر: يبدأ الليلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تأثير إعصار "مكونو" على المملكة، يبدأ من هذه الليلة بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي.





وأفاد الناطق الإعلامي للهيئة حسين القحطاني أن من المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75كم/س، من فجر السبت على الخرخير.



