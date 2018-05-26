عاجل.. السعودية تصدر بيانا حول إعصار "مكونو".. وتحذر: يبدأ الليلة
السبت 26/مايو/2018 - 06:45 ص
وكالات
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تأثير إعصار "مكونو" على المملكة، يبدأ من هذه الليلة بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي.
وأفاد الناطق الإعلامي للهيئة حسين القحطاني أن من المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75كم/س، من فجر السبت على الخرخير.
وبين القحطاني أن حالة تأثير الإعصار، ستستمر إلى يوم الثلاثاء، وأن سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر لن تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب إعصار "مكونو"، مبيناً أن الهيئة ستوافي الجميع بمستجدات الحالة أولاً بأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق أرصاد.