عاجل.. حقيقة رحيل خالد جلال عن الزمالك

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خالد جلال المدير الفني للقلعة البيضاء مستمر مع الفريق ولا توجد نية للتعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن جلال سيجتمع مع المستشار مرتضى منصور لحسم مصير اللاعبين الراحلين سواء إعارة أو بيع نهائي بالإضافة لتحديد نظام الموسم الجديد.

وأوضح زادة أن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك تعاني من الضغط الجماهيري بشكل عام سواء مع المدرب المصري أو الأجنبي، إلا أن المستشار مرتضى منصور يوفر كل شيء لفريق الكرة بالقلعة البيضاء.