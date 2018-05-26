ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسعاد يونس تشيد بموهبة عارفة عبد الرسول: "خارجة عن الحدود ومحلقة لوحدها"

السبت 26/مايو/2018 - 06:15 ص
إسعاد يونس تشيد بموهبة عارفة عبد الرسول: خارجة عن الحدود ومحلقة لوحدها
طباعة
 


أشادت الفنانة إسعاد يونس، بموهبة الفنانة عارفة عبد الرسول، ودورها في مسلسلي "أبو عمر المصري" و"الوصية".


وأثنت "إسعاد" على تميز "عارفة" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، مؤكدة: "مالهاش سن ولا بتاع، دي خارجة عن الحدود دي ومحلقة لوحدها كده".


,أعربت "عارفة" عن سعادتها برأي "إسعاد"، وردت على منشورها بتعليق: "مش مصدقه اللى شايفاه ...الله يفرح قلب سموك يا صاحبه السعادة".


إسعاد يونس تشيد بموهبة عارفة عبد الرسول: "خارجة عن الحدود ومحلقة لوحدها"
إسعاد يونس تشيد بموهبة عارفة عبد الرسول: "خارجة عن الحدود ومحلقة لوحدها"
إسعاد يونس تشيد بموهبة عارفة عبد الرسول: "خارجة عن الحدود ومحلقة لوحدها"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عارفة عبد الرسول سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اسعاد يونس ابو عمر المصرى أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 6:40:13 AM