إسعاد يونس تشيد بموهبة عارفة عبد الرسول: "خارجة عن الحدود ومحلقة لوحدها"
السبت 26/مايو/2018 - 06:15 ص
أشادت الفنانة إسعاد يونس، بموهبة الفنانة عارفة عبد الرسول، ودورها في مسلسلي "أبو عمر المصري" و"الوصية".
وأثنت "إسعاد" على تميز "عارفة" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، مؤكدة: "مالهاش سن ولا بتاع، دي خارجة عن الحدود دي ومحلقة لوحدها كده".
,أعربت "عارفة" عن سعادتها برأي "إسعاد"، وردت على منشورها بتعليق: "مش مصدقه اللى شايفاه ...الله يفرح قلب سموك يا صاحبه السعادة".
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