إسعاد يونس تشيد بموهبة عارفة عبد الرسول: "خارجة عن الحدود ومحلقة لوحدها"





أشادت الفنانة إسعاد يونس، بموهبة الفنانة عارفة عبد الرسول، ودورها في مسلسلي "أبو عمر المصري" و"الوصية".





وأثنت "إسعاد" على تميز "عارفة" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، مؤكدة: "مالهاش سن ولا بتاع، دي خارجة عن الحدود دي ومحلقة لوحدها كده".





,أعربت "عارفة" عن سعادتها برأي "إسعاد"، وردت على منشورها بتعليق: "مش مصدقه اللى شايفاه ...الله يفرح قلب سموك يا صاحبه السعادة".



