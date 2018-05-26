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تيم حسن يقلب الموازين بعد هروبه من السجن في "الهيبة العودة"

السبت 26/مايو/2018 - 05:58 ص
تيم حسن يقلب الموازين بعد هروبه من السجن في الهيبة العودة
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شيماء احمد
 


شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الهيبة العودة"، هروب جبل شيخ الجبل "تيم حسن" من السجن، وكان في انتظاره خاله جمال، حيث ذهب إلى الهيبة فوجدها مقلوبة رأسًا على عقب، وهناك بعض الرجال يتحكمون فيها ويرعبون الأهالي، مما جعل جبل ينتفض ويضرب بعض منهما، وهم في الأساس تابعين لناظم صديق والده الراحل ولكنه في الحقيقة يتربص بجبل.


وعلى الجانب الآخر يأتي عريس منى لزيارتهم في المنزل، حيث ترفض الست ناهد "منى واصف" مقابلته، وبعدها يفاجئهم جبل بحضوره، فتعود الروح لمنزلهم، بعدما إنهار كل شئ، وفي الوقت التي تذهب فيه سمية "نيكول سابا"، لإخبارهم بأنها تريد الطلاق تفاجأ بتواجد جبل في المنزل.


المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" التي حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتقوم أحداث هذا الجزء على الفلاش باك وما حدث قبل الجزء الأول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل، ويشارك في بطولته مع تيم حسن، منى واصف، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي. 

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