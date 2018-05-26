انطلاق برنامج رمضان الفني للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)





بدأ مساء أمس الجمعة النشاط الفني للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة ميرفت مرسي وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.





حيث قدمت فرقة"فرجة شو"بقيادة الفنان الاستعراضي شريف راضي فقرة للساحر محمد عبد السلام، أعقبها فقرات الفنون الشعبية والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور العريض الذي ملأ جنبات المسرح الكبير بالحديقة الثقافية.