خالد سليم يشكو مي عز الدين لوالدها في "رسايل"

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "رسايل" ذهاب هالة "مي عز الدين" إلى يحيي الخربوتلي لمعرفة الشخص المسمى بمحمود عامر حسن الذي أتاها في الحلم، ليكتشفوا أنه أحد العاملين في الشركة، قام سامح "أحمد حاتم" بجعله يسلم نفسه إلى النيابة بدلًا عن ابن عمهم الذي قتل شخصًا بسيارته، مقابل إعطاءه نصف مليون جنيه وأن يجعل راتبه ثابتًا ويعين شقيقه مكانه.

وعلى الجانب الأخر يذهب طارق "خالد سليم" إلى والد هالة بعدما فقد الأمل في التحدث معها، كما أنها تركتهم من أجل الذهاب ليحيي الخربوتلي وحل المشكلة معه، فيشكوها لوالدها "أحمد خليل" الذي بدوره وعده بالذهاب معه للمنزل لمحادثتها في الأمر.





مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، خالد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيري، أحمد حاتم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد خليل، هاجر الشرنوبي، رزان مغربي و من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.







