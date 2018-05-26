شاهد بث مباشر لمسلسل "خفة يد" علي قناة MBC MASR HD
السبت 26/مايو/2018 - 05:02 ص
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"خفة يد" بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام، وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.
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