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برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 04:57 ص
برعاية النسيج.. الأراجوز يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
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حسام زيدان
 
 

نظم متحف النسيج المصري أمس، عرض "مسرح عرائس" للأطفال والكبار بشارع المعز احتفالًا بليالي رمضان.
 

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير متحف النسيج المصري، إنه في إطار نشاط قطاع المتاحف في شهر رمضان الكريم، نظم المتحف اليوم عرض عرائس للأطفال والكبار بالمجان.




وأوضح أبو اليزيد أن العرض تم في الساحة أمام المتحف، حيث تجمع عدد كبير من مختلف الأعمار زوار شارع المعز لمشاهدة العرض.




يذكر أن متحف النسيج المصري أطلق دعوته لجموع زوار شارع المعز في ليالي رمضان لحضور عرض مسرح العرائس المجاني طوال أيام الجمعة والسبت لشهر رمضان الكريم.


برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
برعاية النسيج.. "الأراجوز" يشارك أطفال المعز فرحتهم بشهر رمضان (صور)
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