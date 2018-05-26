متحف النسيج يفتح أبوابه ليلًا للزوار وينظم عروض للأطفال (فيديو)













قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير متحف النسيج المصري، إن المتحف يفتح أبوابه طوال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة.









وأوضح أبو اليزيد أن الفترة المسائية تأتي استجابة لزوار شارع المعز حيث يقع المتحف، فجماهير الشارع تفضل الفترة الليلية عن الصباحية.









وفي ذات السياق قال أبو اليزيد إن المتحف ينظم عروض ترفيهية للأطفال عبار عن مسرح عرائس مجاني يتم عرضه أمام المتحف بشارع المعز.









وأضاف أن هذه العروض مستمرة مرتين طوال شهر رمضان مساء أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.









والتقطت كاميرا الفجر عدد من اللقطات توضح إقبال محبي شارع المعز على مشاهدة العرض، والذي أعلنت إدارة المتحف أنه يتم تقديمه بالمجان في إطار دور المتحف المجتمعي والترفيهي خلال ليالي شهر رمضان المبارك.



