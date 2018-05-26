عاجل.. عبد الله السعيد يوجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" وجمهور الأهلي

وجه عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي، والمنتقل حديثا إلى صفوف أهلي جدة السعودية، بداية من الموسم الجديد، رسالة إلى الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، تركي آل الشيخ، وجمهور الأحمر.

وكتب السعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": :" اتوجه بالشكر للمستشار تركى آل الشيخ على الوقوف بجانبى طوال الفترة السابقة وتوضيح بعض الأمور فى وقت تخلى عنى فيه الكثيرون".

وتابع: " وأتوجه أيضاً بالشكر للجمهور والنَّاس التى تفهمت وساندتنى ، اوعدكم انى سابذل أقصى جهدى لاسعادكم و ان أكون عند حسن ظنكم".

وأضاف: " اتوجه بالشكر ايضا للنادى الاهلى وجمهوره العظيم على كل شيء".

واختتم: " وأخيرا أتمنى من الله التوفيق فى رحلتى الجديدة مع النادى الاهلى السعودى وان أكون عند حسن ظن الجماهير واشرفكم خلال الفترة اللتى ساتواجد فيها".