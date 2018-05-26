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القبض على ريهام عبد الغفور بتهمة الاتجار بالمخدرات في "الرحلة"

السبت 26/مايو/2018 - 04:59 ص
القبض على ريهام عبد الغفور بتهمة الاتجار بالمخدرات في الرحلة
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شيماء احمد
 

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الرحلة"، القبض على رانيا "ريهام عبدالغفور" بتهمة الاتجار بالمخدرات، حيث هاجمتها قوات الشرطة في المنزل الذي استأجرته ليجدوا في الغرفة المغلقة مخدرات.


جاء هذا بعدما قامت كارما بزيارتها لمحادثتها في أمر ابنتها، حيث نهرتها رانيا وقصت عليها ما يفعله أسامة، ثم هاجمتها الشرطة فأخذت كارما الطفلة سلمى معها للمنزل.


وكان أسامة "باسل خياط"، يقوم بمراقبة كارما لمعرفة مكان زوجته، حيث قابل صلاح وطلب منه حل هذا الأمر على أن يعطيه كل الأموال التي يريدها.


المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مي سليم، ثراء جبيل، ومن إخراج حسام علي.



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