"هل هلالك" يواصل نجاحاته لليوم الثالث على مسرح الميدان بساحة الأوبرا (صور)





واصل برنامج "هل هلالك" فعالياته لليوم الثالث على التوالى، أمس الجمعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع الجهات التابعة للقطاع على مسرح الميدان بساحة دار الأوبرا، تحت إشراف الفنان عصام الشويخ.





وشهد البرنامج حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأعمار، وقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، الذي يحرص الصغار والكبار على مشاهدته، بعدها سعد الأطفال فى "ركن الطفل" بالتلوين والرسم وصناعة فوانيس رمضان والهلال، تحت إشراف الفنانة التشكيلية سها كحيل .



