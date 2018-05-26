"هل هلالك" يواصل نجاحاته لليوم الثالث على مسرح الميدان بساحة الأوبرا (صور)
واصل برنامج "هل هلالك" فعالياته لليوم الثالث على التوالى، أمس الجمعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع الجهات التابعة للقطاع على مسرح الميدان بساحة دار الأوبرا، تحت إشراف الفنان عصام الشويخ.
وشهد البرنامج حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأعمار، وقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، الذي يحرص الصغار والكبار على مشاهدته، بعدها سعد الأطفال فى "ركن الطفل" بالتلوين والرسم وصناعة فوانيس رمضان والهلال، تحت إشراف الفنانة التشكيلية سها كحيل .
كما قدم البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، مجموعة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد، التي خطفت أنظار الحاضرين منها " التوازن ،جونجلير ،الكورة ،البسكليت ،الدودة الشقية ، البرانيط.
واختتمت فرقة "رضا" برئاسة الفنانة ماجدة إبراهيم، الحفل بباقة من أشهر استعراضاتها التى تميزت بها منها "التنورة، الداحية، الحجالة، سماح النوبة، العتبة جزاز، الأقصر بلدنا، غزل فى الريف"، تدريب الفنانة مها توفيق.
يذكر أن وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ستشهد اليوم السبت احتفالية ذكرى العاشر من رمضان، التى ستقام ضمن فعاليات هل هلالك على مسرح الميدان، وقد تابع رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، مساء أمس، البروفة النهائية للاحتفالية، واستمع إلى باقة من الأغاني الفائزة بمسابقة " أنا المصري " بمصاحبة اوركسترا "سينكوب" بقيادة المايسترو جورج قلتة.