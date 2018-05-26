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مصدر: وقف عروض "التنورة" بوكالة الغوري بسبب "الخطورة الداهمة"

السبت 26/مايو/2018 - 04:45 ص
مصدر: وقف عروض التنورة بوكالة الغوري بسبب الخطورة الداهمة
صورة أرشيفية
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حسام زيدان
 
قالت مصادر بوزارة الآثار، إنه بناء على تقارير لجنة الصحة والسلامة المهنية، والحماية المدنية، التابعة لمحافظة القاهرة، تم إيقاف عروض "التنورة" بوكالة الغوري، والتي كان من المقرر استمرارها طوال شهر رمضان المبارك.

وجاء القرار حسب المصدر لـ"الفجر"، بناءً على تقارير لجنة الصحة والسلامة المهنية، والحماية المدنية، بعدم وجود عوامل تأمين كافية للأثر، حيث عبر عنه التقرير بمصطلح "الخطورة الداهمة"، وتعدد الجهات العاملة بالموقع الأثري. 

ومن جانبه، قرر صندوق وزارة الثقافة، المشرف على فرقة التنورة، نقل فعالياته إلى مكان آخر، تجنبًا لوقف النشاط خلال الشهر الكريم، ولكنه لم يعلن عن مكان العرض الجديد بعد.

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