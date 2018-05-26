ملك قورة تكشف سر الرداد وإيمي في "عزمي وأشجان"

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "عزمى وأشجان" كشف نيفين "ملك قورة" سر عزمي وأشجان، حيث شاهدت عزمي أثناء إحدى عمليات النصب حيث طالبتهم بنسبة 10%.

وبدأت الحلقة بانتحال عزمي "حسن الرداد" دور شيخ مكشوف عنه الحجاب، لينصب على مي سليم، فيما انتحلت أشجان " إيمي سمير غانم" دور خادمة زنجية كي تنصب على زوج مي سليم والذي يقوم بدوره ضياء الميرغني.





المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول زوج وزوجة يحترفان النصب ويكونان فريق عمل من أجل تنفيذ عمليات النصب وهو من بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم وهو من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج إسلام خيرى.