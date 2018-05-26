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إيناس عبد الدايم تقرر تحويل أرض الطالبية إلى مجمع ثقافي وفني

السبت 26/مايو/2018 - 04:20 ص
إيناس عبد الدايم تقرر تحويل أرض الطالبية إلى مجمع ثقافي وفني
عبدالدايم في افتتاح معرض فيصل للكتاب
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سعد نبيل
 


قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال افتتاح معرض فيصل السابع للكتاب، تحويل أرض الهيئة بالطالبية إلى مجمع ومركز ثقافي وفني يضم كافة الأنشطة الفنية، والثقافية ومسرحًا فنيًا، بجانب مركز لرعاية وتنمية المواهب.


وقالت إن إقامة المعرض للعام السابع على التوالي في منطقة فيصل هو عمل عظيم يقدم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لمنطقة بها كثافة سكانية كبيرة. 


وأضافت "عبد الدايم"، أن جزءًا كبيرًا من نشاط المعرض موجه للطفل هذا العام، لافتة إلى أن عناوين الكتب المعروضة تستهدف جميع الفئات العمرية بأسعار زهيدة.


وأشارت عبد الدايم، إلى أن الهدف من إقامة معارض الكتاب في مختلف المحافظات على مدار العام، هو استرجاع وترسيخ مفهوم القراءة لدى المواطن المصري للحفاظ على الهوية من خلال مفاهيم صحيحة تنير المستقبل.


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