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الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب تشيكي

السبت 26/مايو/2018 - 03:47 ص
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب تشيكي
المدرب التشيكي بافيل فيرب
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الفجر الرياضي
 

يقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب التشيكي بافيل فيربا، خصوصًا أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة، ليكون مدربًا للفريق خلفًا لحسام البدري.

 

وأبدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي إعجابها بالسيرة الذاتية للمدرب التشيكي، والذي درب في الماضي أندية؛ آنجي ماخشكالا الروسي، وزيلينا السلوفاكي وفيكتوريا بيلزن التشيكي، ومنتخب التشكيك.

 

جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان على وشك التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، خلال الساعات الماضية، لكنه انتقل لتدريب اتحاد جدة السعودي.

 

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