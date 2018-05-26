ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"سيرة بني زوال" بمنيا القمح بحضور جماهيري ونقدي (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 02:58 ص
سيرة بني زوال بمنيا القمح بحضور جماهيري ونقدي (صور)
طباعة
شيماء عطية
 

يستمر العرض المسرحي "سيرة بني زوال" تأليف وإخراج محمد علي إبراهيم لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، على مسرح منيا القمح من 3 وحتى 13 رمضان الحالي. 


وقد شهد العرض جمهور كبير ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور الذي اطلقه الدكتور صبحي السيد مدي عام الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة، وبحضور لجنة التقييم المكونة من النقاد رامز عماد ومحمد جمال الدين وهشام إبراهيم وعدد غفير من الجمهور.


مسرحية سيرة بني زوال تأليف وإخراج محمد على إبراهيم ، أشعار على أبو المجد، موسيقى إهداء محمد عبد الوهاب، ديكور عبد الرحمن مهدي، بطولة احمد فكرى، عبد الرحمان مرجان، ايمن موافى، منه كردى، حسام قنديل، عمر وفيق، عمرو مأمون، محمود جمال، عدية ايوب، مروة محمد، أحمد سعيد، محمد حسني، واهل النجع : أحمد شبانة، احمد ياسر، محمد جاكو، أحمد جودة ، محمود كامل، محمد أورتن، مى أحمد ، شروق أحمد، نرمين محمد، احمد رضا بيكا، وظهور خاص لعلي محمد علي.


تقدم العروض ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور والذي يضم أكثر من 100 مشروع مسرحي بمتوسط 1500 ليلة عرض تقدم بالمجان بكافة قرى ومحافظات مصر برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، و د. صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح والمخرج السعيد منسي مسئول الفرق.


"سيرة بني زوال" بمنيا القمح بحضور جماهيري ونقدي (صور)
"سيرة بني زوال" بمنيا القمح بحضور جماهيري ونقدي (صور)
"سيرة بني زوال" بمنيا القمح بحضور جماهيري ونقدي (صور)
"سيرة بني زوال" بمنيا القمح بحضور جماهيري ونقدي (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عرض مسرحي سينما سيرة بني زوال دراما ثقافة بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 3:40:03 AM