"سيرة بني زوال" بمنيا القمح بحضور جماهيري ونقدي (صور)

يستمر العرض المسرحي "سيرة بني زوال" تأليف وإخراج محمد علي إبراهيم لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، على مسرح منيا القمح من 3 وحتى 13 رمضان الحالي.

وقد شهد العرض جمهور كبير ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور الذي اطلقه الدكتور صبحي السيد مدي عام الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة، وبحضور لجنة التقييم المكونة من النقاد رامز عماد ومحمد جمال الدين وهشام إبراهيم وعدد غفير من الجمهور.

مسرحية سيرة بني زوال تأليف وإخراج محمد على إبراهيم ، أشعار على أبو المجد، موسيقى إهداء محمد عبد الوهاب، ديكور عبد الرحمن مهدي، بطولة احمد فكرى، عبد الرحمان مرجان، ايمن موافى، منه كردى، حسام قنديل، عمر وفيق، عمرو مأمون، محمود جمال، عدية ايوب، مروة محمد، أحمد سعيد، محمد حسني، واهل النجع : أحمد شبانة، احمد ياسر، محمد جاكو، أحمد جودة ، محمود كامل، محمد أورتن، مى أحمد ، شروق أحمد، نرمين محمد، احمد رضا بيكا، وظهور خاص لعلي محمد علي.





تقدم العروض ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور والذي يضم أكثر من 100 مشروع مسرحي بمتوسط 1500 ليلة عرض تقدم بالمجان بكافة قرى ومحافظات مصر برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، و د. صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح والمخرج السعيد منسي مسئول الفرق.



