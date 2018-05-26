عاجل.. الفيصلي السعودي يعلن تعاقده مع دييجو كالديرون

أعلن نادي الفيصلي السعودي، عن إتمام اتفاقه مع النادي الإسماعيلي للحصول على خدمات الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش.

وغرد النادي على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أنهت إدارة النادي الإتفاق مع المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون 27 عاما ، جاء ذلك بعد موافقة نادي الإسماعيلي المصري على أن يتم التوقيع النهائي بعد إجتياز اللاعب للفحص الطبي".