بث مباشر الآن.. مسلسل "كلبش2" HD
السبت 26/مايو/2018 - 02:28 ص
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "كلبش2" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
يذكر أن "كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.
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