شاهد بث مباشر لمسلسل "الرحلة" علي قناة DMC دراما HD
السبت 26/مايو/2018 - 02:32 ص
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "الرحلة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"الرحلة" بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل الحبكة البوليسية، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيون كل منهم يكتم سر ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات مزيكا فن سينما دراما جموع بث مباشر الفجر الفني الرحلة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن cbc دراما 2018