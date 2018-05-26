الطفلة "أسماء" استغلها أبوها في التسول بالمنوفية وانتهى بقتلها.. و"المُغسلة" تكشف مفاجأة

"أبويا بيضربني عشان عاوز أجيبله 1000 جنيه من الشحاته.. تعالوا قولوله أنكوا مبتدونيش".. كانت هذه الكلمات آخر ما سمعه أهالي قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية من الطفلة "أسماء م ا" 13 سنة، حيث رأوها برأس به جرح وكأنها تلقت ضربة أصابت الجمجمة مباشرة ونذفت دماءً، لكنهم لم يفهموا كل تفاصيل القصة، حتى فوجئوا قبل ساعات بخبر وفاتها.



يقول الأهالي إن والد الطفلة المدعو «محمد ا»، كان يعيش من التسول، وخاصم العمل رغم قدرته على ذلك، فعمره في الأربعين وصحته جيدة، لكنه ارتكن للكسب السهل، كي يدفع منه ثمن مزاجه، لدرجة أنه ذهب لطبيب وطلب منه بتر قدمه كي يحقق مكاسب أكبر من التسول، وقد اعتاد الرجل شرب الحشيش وأصناف المخدرات حتى أدمنها، وأصبحت تتحكم في تصرفاته، ودفعته لارتكاب جرائم متتالية، نسردها من خلال هذا التقرير.



البداية كانت قبل 8 سنوات حين عثر الأهالي على جثة زوجته مقتولة، وآثار التعذيب على جسدها، وألقت قوات الشرطة القبض عليها، وأصبحت ساحة القضاء هي الحكم والفصل في جريمة القتل التي ارتكبها بحق زوجته، واعتبرت المحكمة ما فعله "ضرب أفضى للقتل"، وتم سجنه وخرج بعد سنوات قليلة، ليعود إلى سابق عهده، ولكنه بدأ يسلط شروره على بناته الصغار، ويستغلهم في التسول من أهالي شبين الكوم.



يؤكد الأهالي أنهم كانوا يمتعضون من تكرار الطفلة "أسماء" للتسول منهم، حتى فوجئوا قبل ساعات، باتصال والدها بأقاربه يخبرهم فيها: "البت أسماء خبطها جرار وماتت، هي موجودة فالبيت طلعوها".. بدأت العائلة في الهرولة إلى منزل الرجل الغائب عن منزله قبل يومين، وبمجرد فتحهم الباب انبعثت رائحة كريهة، لم يكن في مخيلتهم في بداية الأمر أنها من تبعات تعفن جثة الطفلة.



وبعد دخول "المُغسلة" للطفلة، خرجت مسرعة تصرخ وتقول "البنت شكلها مقتولة، في ضرب وتعذيب في جسمها، وحروق كتير في مناطق حساسة عندها"، على الفور أبلغ الأهالي قوات الشرطة بمركز شبين الكوم، والتي حضرت وأخذت الجثة لعرضها على الطب الشرعي، ووضعت حراسة على المكان، وبدأت في عمل نشره لضبط والدها المدعو "محمد".



وحتى تضع الشرطة السطر الأخير في رحلة الأب المنزوع منه معاني الرحمة، تسيطر حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية شبراباص بشبين الكوم، منتظرين نتيجة الطب الشرعي بعد تشريح الجثة، وخبر القبض على القاتل ليكون أمام المشنقة في أقرب وقت.