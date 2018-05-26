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رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 02:14 ص
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
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هادي كرم
 

أحيا النجم رامي صبري، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل إحدى الخيم الرمضانية بمنطقة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.

وقدم صبري، عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة الشهيرة منها "ألف ما شاء الله"، "تعالى"، "عجبتني"، "مش أنا"، "أنا معاه"، "مش فارق"، "مهما يبعد"، "غمضت عيني"، "مش فاكر ليك"، "الراجل"، "بطلي بقي"، وغيرها ممن طالب بها الجمهور حتي قرب مدفع الإمساك.
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
رامي صبري يتألق في سهرة رمضانية كاملة العدد بالشيخ زايد (صور)
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