فرج عامر يشيد بقرار إنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي

أشاد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 223 لسنة 2018، بشأن إنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.

وأضاف عامر أن هذا القرار طال انتظاره، حيث أنه يتضمن إنشاء هيئة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الإستاد الرياضى وتطويرها بشكل حضارى لتكون منطقة رياضية وخدمية وترفيهية متكاملة، وتوفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار.

وأكد أن القانون نص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر بتعيين باقى أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس عن سبعة أعضاء.