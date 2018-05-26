وليد صلاح: شيكابالا حجز مكانه في كأس العالم.. وهذا الرباعي خارج منتخب مصر

يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك حجز مكانًا ضمن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" وذلك بعد أدائه المميز في ودية الكويت مساء اليوم.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " بعد الاداء المميز لـ شيكابالا في ودية الكويت مساء اليوم أعتقد أنه حجز مكانه في كأس العالم".

وأضاف: " هناك بعض اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم في لقاء الكويت اليوم وظهروا بعيدين عن مستواهم الحقيقي، وأعتقد أنهم لن يتواجدوا مع منتخب مصر في كأس العالم أبرزهم، عمر جابر وأحمد جمعة وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكويتي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم "روسيا 2018".