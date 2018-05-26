أيمن يونس: عبد الله السعيد أعاد لمنتخب مصر "شخصيته" المفقودة أمام الكويت

يرى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد نجم الاهلي السابق والمنتقل للأهلي السعودي يمثل "عقلية وشخصية" منتخب مصر وكان له دورًا مهمًا في تغيير أداء الفراعنة للأفضل في الشوط الثاني أمام الكويت.

وأضاف "يونس" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " منتخب مصر لا يزال يفتقد للمهاجم السوبر حتى الآن وذلك ظهر بشكل واضح خلال ودية الكويت وذلك دفع كوبر للإعتماد على ثنائي هجومي أمام الكويت".

وأشاد أيمن يونس بأداء الثلاثي محمود عبد العزيز ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه في ودية الكويت.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكويتي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم "روسيا 2018".